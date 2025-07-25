В Украину возвращаются дожди, но жара не отступит

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Опубликован прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в пятницу, 25 июля, кратковременные дожди, местами с грозами ожидаются ночью на крайнем западе нашей страны, а днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер юго-западный, на Левобережье - северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 14-19, на юге 18-23 тепла, днем в западных и северных областях плюс 25-30, на остальной территории 28-33 тепла. При этом в большинстве южных областей и в Крыму местами будет сильная жара до плюс 35.

В Киеве завтра ночью будет сухо, а днем пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 17-19, днем 28-30 тепла.

Информируется, что в субботу, 26 июля, по всей Украине кроме юга и юго-востока местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 14-19, на юге 18-23 тепла, днем в западных и северных областях плюс 23-28, на остальной территории 28-33 тепла, на юге прогреется до плюс 35-37.

В украинской столице послезавтра пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 17-19, днем 26-28 тепла.

Ранее синоптики спрогнозировали, какая погода ждет украинцев в августе.