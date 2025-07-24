Синоптики опубликовали детальный прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в четверг, 24 июля, будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью в западных и северных областях плюс 12-17, днем 23-28 тепла; на остальной территории нашей страны ночью плюс 16-21, днем 28-33 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ночью плюс 15-17, днем 26-28 тепла.

Также информируется, что в пятницу, 25 июля, в западных, днем и в Житомирской, Киевской и Винницкой областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами грозы. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер юго-восточный, на Левобережье северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 14-19, на юге 18-23 тепла, днем в западных и северных областях плюс 25-30, на остальной территории 28-33 тепла, в южной части местами сильная жара плюс 35.

В украинской столице послезавтра ночью будет сухо, а вот днем прогнозируется кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 17-19, днем 28-30 тепла.

Ранее непогода основательно потрепала Полтавскую область.