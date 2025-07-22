В Киеве ограбили магазин, который пострадал во время атаки РФ

В результате ночной массированной российской атаки на Киев пострадали магазины возле станции метро Лукьяновская. Сотрудники магазина, где продают мобильные телефоны, пожаловались на мародерство, сообщает ТСН.

«Там был магазин, где продают мобильные телефоны и компьютерную технику. И вы знаете, ребята жалуются, что кроме того, что их магазинчики пострадали из-за прилетов, они говорят, что пострадали и от мародеров. Они еще ничего не успели посчитать, но увидели в своих магазинчиках последствия проникновения людей и какие-то вещи исчезли», — рассказала корреспондентка ТСН Нелли Ковальская.

По словам сотрудников магазина, размародерили телефоны, планшеты, аксессуары. «Сейчас просто непонятно еще все», — добавили они.

В настоящее время станция метро Лукьяновская уже возобновила свою работу. Также открыт проезд улицы: весь общественный транспорт работает.

Напомним, Киев пережил одну из самых масштабных атак: более полутора десятков прямых попаданий.