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Новости > РФ наращивает темпы оккупации в Украине: NYT объяснило, как врагу это удается

РФ наращивает темпы оккупации в Украине: NYT объяснило, как врагу это удается

Александр Панько
21.07.25 15:34
317
РФ наращивает темпы оккупации в Украине: NYT объяснило, как врагу это удается

В рамках летнего наступления в июне Россия достигла наибольшего ежемесячного прироста захваченной украинской территории с начала года. Издание The New York Times проанализировало, как оккупационным войскам удается продвигаться в Украине.

В статье отмечается, что Россия сейчас контролирует более двух третей Донецкой области Украины — главного театра наземных боевых действий. При этом российские войска создали карман глубиной 16 километров вокруг украинских войск, которые защищают ключевой город Константиновка, частично окружая их с востока, юга и запада. Также Россия впервые за более чем три года полномасштабной войны вошла в Днепропетровскую область на востоке Украины.

Издание привело данные мониторингового ресурса Deep State о том, что Россия в июне захватила более 214 квадратных миль (примерно 554 кв. км) украинской территории по сравнению со 173 квадратными милями (448 кв. км) в мае. Таким образом, подсчитано, Россия ежемесячно захватывает менее 0,1 процента территории Украины.

Прежде всего в статье отмечается численное преимущество РФ в войсках и воздушных силах, тогда как Украина имеет меньше ресурсов. К тому же ее способность поддерживать войну зависит от помощи союзников. Так, до недавнего времени администрация США посылала противоречивые сигналы относительно своего желания и возможностей и в дальнейшем вооружать украинские войска.

Также россиянам удается продвигаться в Украине с помощью двух основных тактик, говорится в статье. Как рассказали украинские военные, эти тактики заключаются в том, что российская армия сковывает украинские войска с помощью беспилотников, снарядов и планерных бомб, а затем неустанно штурмует определенные участки.

В ответ Украина перебрасывает опытные подразделения с дронами для «латания дыр» во фронте. Эта тактика в статье сравнивается с выездом пожарных для сдерживания вспышек.

Кроме того, РФ тратит непомерные суммы на финансирование войны, подпитывая инфляцию, даже несмотря на то, что ее нефтегазовая промышленность страдает от низких цен на энергоносители. В конце июня российский диктатор Владимир Путин рассказывал, что Россия тратит 6,3 процента своего валового внутреннего продукта, или 172,5 миллиарда долларов, на военные нужды.

Что касается последнего, то аналитики считают, что так продолжаться долго не может, и способность РФ вести войну неизбежно пострадает. Из-за рекордно высоких военных расходов дефицит бюджета России за первое полугодие достиг 47 миллиардов долларов.

Россия все еще имеет более 52,5 миллиарда долларов ликвидных активов в своем резервном фонде и, вероятно, сможет профинансировать свой дефицит по крайней мере до конца текущего года, говорится в материале. Но, по словам Кирилла Родионова, российского аналитика по вопросам энергетики и экономики, Кремлю в следующем году нужно будет «серьезно пересмотреть свои бюджетные приоритеты».

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 040 950 солдат.

Тэги: оккупация, война в Украине

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