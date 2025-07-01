Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В ближайшие дни в Украине серьезно потеплеет

В ближайшие дни в Украине серьезно потеплеет

Александр Панько
01.07.25 15:13
221
В ближайшие дни в Украине серьезно потеплеет

В Украине ожидается потепление. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Сообщается, что в среду, 2 июля, кратковременные дожди, местами с грозами ожидаются днем на Левобережье. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 10-15, на юге до 18 тепла, днем плюс 20-25, на западе и юго-западе 24-29 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла.

Также информируется, что в четверг, 3 июля, по Украине будет преимущественно без осадков, только в восточных областях днем местами прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 12-17, на побережье морей до 20 тепла, днем плюс 24-29, на западе и юге до 32 тепла, в восточных областях плюс 20-25.

В украинской столице послезавтра должно быть без осадков. Ночью плюс 13-15, днем 27-29 тепла.

Ранее были подведены синоптические итоги прошлого июня в Киеве.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.06.25 21:48

ИИ раскрыл секрет вероятных авторов Библии

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.07.25 16:34

В Украине вырос структурный дефицит валюты

01.07.25 16:21

Названы потери армии России за полгода

01.07.25 16:16

В Киеве хотят обустроить модульные укрытия

01.07.25 15:28

МВФ прогнозирует значительное повышение коммунальных тарифов в Украине после войны

01.07.25 14:46

Найдена планета, на которой может быть жизнь

01.07.25 14:41

Стало известно, где пройдет следующий саммит НАТО

01.07.25 14:34

Американцы доказали, что люди таки глупеют от интернета

01.07.25 14:25

Сырский озвучил новые указания по полигонам ВСУ

01.07.25 13:46

Конгресс США призвал Россию вернуть похищенных украинских детей

01.07.25 16:21

Названы потери армии России за полгода

01.07.25 15:28

МВФ прогнозирует значительное повышение коммунальных тарифов в Украине после войны

01.07.25 12:45

В Кабмине предлагают изменить правила отсрочки от мобилизации

01.07.25 10:49

В ООН признали, что теракт в Еленовке — результат умышленных действий РФ

01.07.25 10:36

Энергосистема Украины перешла на европейские параметры

01.07.25 09:59

Иран угрожает Украине последствиями за поддержку США и Израиля, — СМИ

30.06.25 15:24

Украина прокомментировала позицию Кремля по поводу хода переговоров

30.06.25 11:43

Кремль выступил с заявлением о переговорах по прекращению войны в Украине

30.06.25 10:33

Россия сконцентрировала 50 000 военных около Сум, — WSJ

30.06.25 09:24

Украина вышла из Конвенции о запрете противопехотных мин

25.06.25 09:43

Зеленский рассказал, чего боится Россия и что может остановить войну

25.06.25 10:51

Трамп признал, что не справится с Путиным без помощи

26.06.25 12:15

Уиткофф сделал громкое заявление по поводу войны в Украине

26.06.25 12:16

Трамп пообещал странам НАТО, что Путин не нападет в период его президентства, — WP

25.06.25 17:51

Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Гааге

25.06.25 16:08

Британцы доказали, что кофеин замедляет старение

25.06.25 09:09

Трамп готов встретиться с Зеленским в Гааге

27.06.25 15:48

Выявлен неожиданный вред омега-3

27.06.25 16:28

Испанцы рассказали об уникальной пользе прополиса

27.06.25 15:24

Японцы поведали о небывалой пользе витамина С

Фото и Видео
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
Шторм во Франции привел к человеческим жертвам
Шторм во Франции привел к человеческим жертвам
Вэнс показал средний палец во время выступления
Вэнс показал средний палец во время выступления
На штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм
На штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм
Появилось видео взрыва космического корабля Starship 36
Появилось видео взрыва космического корабля Starship 36
Битва ягуара и аллигатора в Бразилии попала на видео
Битва ягуара и аллигатора в Бразилии попала на видео
Появилось видео, как в Бразилии двухлетний ребенок случайно застрелил свою мать
Появилось видео, как в Бразилии двухлетний ребенок случайно застрелил свою мать
В Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находилось несколько сотен человек
В Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находилось несколько сотен человек
Эпичное извержение вулкана на Гавайях попало на видео
Эпичное извержение вулкана на Гавайях попало на видео
В Китае нашли уникальную бабушку
В Китае нашли уникальную бабушку
fraza.com
Новости блогосферы
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди