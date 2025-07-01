В ближайшие дни в Украине серьезно потеплеет

В Украине ожидается потепление. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Сообщается, что в среду, 2 июля, кратковременные дожди, местами с грозами ожидаются днем на Левобережье. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 10-15, на юге до 18 тепла, днем плюс 20-25, на западе и юго-западе 24-29 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла.

Также информируется, что в четверг, 3 июля, по Украине будет преимущественно без осадков, только в восточных областях днем местами прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 12-17, на побережье морей до 20 тепла, днем плюс 24-29, на западе и юге до 32 тепла, в восточных областях плюс 20-25.

В украинской столице послезавтра должно быть без осадков. Ночью плюс 13-15, днем 27-29 тепла.

Ранее были подведены синоптические итоги прошлого июня в Киеве.