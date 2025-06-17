Синоптики предупредили украинцев о дождях в ближайшие дни

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни. Появился свежий прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в среду, 18 июня, небольшие кратковременные дожди и грозы прогнозируются на востоке нашей страны, на остальной территории Украины будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 11-16, на юге до 20 тепла, днем плюс 24-29, в северных и восточных областях 21-26 тепла. В Карпатах ночью плюс 5-10, днем 19-24 тепла.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью около плюс 15, днем 24-26 тепла.

Кроме этого информируется, что в четверг, 19 июня, ночью будет сухо, а вот днем везде, кроме юга, пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем на западе и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 13-18, на юге до 20 тепла, днем плюс 26-31, на западе и севере страны 21-26 тепла. В Карпатах ночью плюс 8-13, днем 17-22 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью будет сухо, а днем ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 16-18, днем 22-24 тепла.

Ранее в результате ночной атаки России в Киеве ухудшилось качество воздуха.