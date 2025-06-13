Сотни иранских ракет полетели по израильским городам

Иран выпустил сотни баллистических ракет по Израилю. Серия взрывов прогремела в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Иранские СМИ пишут об ударе по командному пункту ЦАХАЛ в Кирье, где находилось израильское военное и политическое руководство.

СМИ также сообщают о прилете по штаб-квартире Министерства обороны Израиля.

Кроме того, IRNA утверждает, что несколько ракет, выпущенных Ираном, попали в здание Министерства национальной безопасности Израиля.