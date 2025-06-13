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Новости > Сотни иранских ракет полетели по израильским городам

Сотни иранских ракет полетели по израильским городам

Александр Панько
13.06.25 21:48
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Сотни иранских ракет полетели по израильским городам
Иран выпустил сотни баллистических ракет по Израилю. Серия взрывов прогремела в Тель-Авиве и Иерусалиме. 
 
Иранские СМИ пишут об ударе по командному пункту ЦАХАЛ в Кирье, где находилось израильское военное и политическое руководство.
 
СМИ также сообщают о прилете по штаб-квартире Министерства обороны Израиля.
 
Кроме того, IRNA утверждает, что несколько ракет, выпущенных Ираном, попали в здание Министерства национальной безопасности Израиля.
 

Тэги: Иран, Израиль

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