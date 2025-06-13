Сотни иранских ракет полетели по израильским городам

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
ООН обнародовала данные о жертвах российских атак в мае
Израиль во время удара мог ликвидировать главнокомандующего КСИР Хоссейна Салами и высокопоставленных ученых-ядерщиков
Массированный налет дронов на Крым сопровождался взрывами по всему полуострову
Зеленский подписал указы о службе в ВСУ
Израиль нанес мощные удары по ядерным объектам Ирана и ждет «ответку»
В Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находилось несколько сотен человек
В Ивано-Франковске предотвращен теракт, — СБУ
Россия стремится захватить Одессу и выйти к границам Молдовы и Румынии, — Зеленский
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Во львовской школе ученик устроил стрельбу прямо в классе