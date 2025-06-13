В ближайшие выходные украинцев ожидает не самая приятная погода

Синоптики поведали, какой будет погода в грядущие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в субботу, 14 июня, ночью будет без осадков, а днем практически по всей территории нашей страны кроме большинства западных областей пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 9-14, днем 18-23 тепла, на юге до плюс 25. В Карпатах ночью 4-9 тепла, днем плюс 12-17.

В Киеве завтра ночью будет без осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 18-20 тепла.

Также информируется, что в воскресенье, 15 июня, ночью на Левобережье, днем почти везде, кроме западных областей, ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 9-14, днем 20-25 тепла, на востоке плюс 18-23. В Карпатах ночью 4-9 тепла, днем плюс 15-20.

В украинской столице послезавтра ночью будет сухо, днем местами прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 20-22 тепла.

Ранее мы писали, что потребление электричества в Украине чуть снизилось.