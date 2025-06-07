Украинцев ждут жаркие, но дождливые выходные

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что в субботу, 7 июня, кратковременные дожди и грозы ожидаются в северных, днем и в западных, Винницкой, Харьковской и Луганской областях. На остальной территории нашей страны должно быть сухо. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 15-20, днем 28-33 тепла, на юго-востоке прогреется до плюс 35, в Карпатах ночью 11-16 тепла, днем плюс 21-26.

В Киеве завтра местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 18-20, днем 30-32 тепла.

Также информируется, что в воскресенье, 8 июня, ночью на северо-западе, днем в западных, местами в Житомирской, Винницкой областях пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. На остальной территории будет без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 17-22, днем 28-33 тепла, на юге и востоке 35-37 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 20-22, днем 30-32 тепла.

Ранее мы писали, что жара продолжает наступать.