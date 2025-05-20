Синоптики рассказали, ждать ли украинцам хороших вестей от погоды

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что во вторник, 20 мая, кратковременные дожди местами пройдут в западных и северных областях. В южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях днем будут грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 4-9, на юго-востоке 8-13 тепла, днем плюс 12-17, в Карпатах 5-10 тепла.

В Киеве завтра местами ожидается кратковременный дождь, ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла.

Информируется, что в среду, 21 мая, в восточных и юго-восточных областях ночью умеренный, днем прогнозируется небольшой кратковременный дождь, на остальной территории Украины будет без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 6-11, днем 17-22 тепла.

В украинской столице послезавтра должно быть сухо, ветер западный, 5-10 м/с, ночью плюс 9-11, днем 20-22 тепла.

Ранее климатологи признали, что зимы будут становиться все более бесснежными.