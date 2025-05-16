Валерия Маркес: 23-летнюю блогершу застрелили во время прямого эфира в соцсети

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
Путин готовит новое наступление, поскольку Трамп отказывается вооружать Украину, — WSJ
В приложении «Резерв+» расширили перечень отсрочек
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
В Белом доме ответили, когда Трамп окажется «в одной комнате» с Путиным
Генштаб рассказал о новых российских потерях. Сводка за 16 мая
Прорыва в переговорах Украины и РФ не будет, — Рубио
Банки могут отменить лимиты на переводы для украинцев. Названо условие
Трамп готов посетить завтра переговоры в Турции, но есть условие
В ЕС подтвердили согласование 17-го пакета санкций против России
На фронте погиб известный украинский ведущий Максим Нелипа