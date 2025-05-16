Валерия Маркес: 23-летнюю блогершу застрелили во время прямого эфира в соцсети

13 мая Валерию Маркес убили во время трансляции в соцсети TikTok. Она вышла в прямой эфир с подписчиками из салона красоты в городе Сапопан в Мексике. В то же время двое мужчин подъехали к заведению на мотоцикле.

Один из них вошел в салон в маске и спросил: "Вы Валерия?". После того, как девушка ответила "да", он вытащил пистолет и выстрелил в нее. Маркес погибла на месте, а преступник сбежал. Мотив нападения пока не установлен, но дело расследуют как фемицид — когда женщин и девушек убивают из-за их пола.

Напомним, ранее в Мексике в прямом эфире застрелили кандидата в мэры во время предвыборного мероприятия.