Трамп готов к любому механизму прекращения войны РФ с Украиной, — Рубио

Президент США Дональд Трамп открыт для любого механизма, который приведет к справедливому миру в войне между Россией и Украиной. Об этом сообщает The Guardian.

Рубио, выступая перед неформальной встречей министров иностранных дел в Турции, заявил, что США хотят увидеть прогресс в ближайшие пару дней, добавив, что военного решения конфликта не существует.

«Эта война будет завершена не военным, а дипломатическим путем», — сказал он.

Напомним, Трамп готов посетить завтра переговоры в Турции, но есть условие.