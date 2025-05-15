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Новости > Банки могут отменить лимиты на переводы для украинцев. Названо условие

Банки могут отменить лимиты на переводы для украинцев. Названо условие

Агата Кловская
15.05.25 15:33
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Банки могут отменить лимиты на переводы для украинцев. Названо условие

Украинские банки подписали меморандум и установили лимиты на переводы для украинцев. Но в будущем они могут быть отменены. Об этом заявил заместитель исполнительного директора НАБУ, главы проектного офиса Дмитрий Глинский.

Глинский сообщил, что пока тема смягчения или пересмотра лимитов не обсуждалась.

«Но если в будущем будут введены эффективные инструменты для противодействия явлению дропов, в частности соответствующий реестр и механизмы автоматизированной верификации банками доходов своих клиентов, потребность в унифицированных лимитах может исчезнуть сама собой», — сказал он.

Глинский отметил, что сейчас банки применяют риск-ориентированный подход: для клиентов, которые имеют подтвержденные источники доходов, никаких препятствий в проведении операций не возникает, и только транзакции с признаками риска могут быть ограничены банками в пределах их полномочий.

По его словам, лимиты на p2p-переводы, установленные Национальным банком Украины осенью прошлого года, были введены сроком на 6 месяцев и завершили свое действие в определенный срок — с 1 апреля.

«В то же время меморандум, как согласованный рыночный подход к противодействию злоупотреблениям, стал одним из факторов, которые позволили не продлевать действие соответствующих ограничений», — сказал он.

Глинский сообщил, что по состоянию на середину мая к меморандуму об ограничении переводов присоединились 51 банк и две небанковские финансовые компании.

«За пределами остаются несколько банков, доля которых на рынке услуг физическим лицам и ФОП близка к нулю, следовательно отсутствие их среди участников меморандума не препятствует установлению на рынке предусмотренных меморандумом подходов и практик», — сказал он.

По его словам, меморандум и законодательство в сфере финансового мониторинга оставляют банкам немало пространства для реализации собственных политик и механизмов в этой сфере.

Глинский также добавил, что ограничения не повлияли на работу банков.

«Все банки, которые активно обслуживают физических лиц и ФОП, являются участниками меморандума, следовательно это не создает условий для оттока клиентов из этих банков», — сказал он.

Напомним, НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту.

Тэги: перевод, лимит, банки

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