Зеленский готов встретиться с Папой Римским в воскресенье

Президент Украины может встретиться с Папой Римским Львом XIV в воскресенье, 18 мая. Окончательная судьба встречи решится в ближайшие дни. Об этом сообщает Libération.

В интервью изданию и еще четырем СМИ, Зеленский не исключил своей встречи с новым Папой Римским в воскресенье, 18 мая. Однако он уточнил, что все будет зависеть от дипломатического развития событий в отношениях с Россией.

«Возможно, в воскресенье, если все сложится. Однако мы еще не знаем, как закончится эта неделя», — сказал президент.

Напомним, в воскресенье, 18 мая, на площади Святого Петра в Ватикане запланирована инаугурационная месса Папы Римского Льва XIV. Ожидается, что ее посетят многие лидеры иностранных государств.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не исключил, что Зеленский посетит интронизацию нового главы Католической церкви.