Россия озвучила условия перед переговорами в Стамбуле

Россия во время переговоров с Украиной в Стамбуле хочет поднять те темы, о которых говорила ранее. В частности, о признании оккупированных территорий — российскими. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает Telegram-канал «ТАСС».

По его словам, темы переговоров по Украине в Стамбуле 15 мая будут охватывать вопросы «устойчивого урегулирования и реалии на местах, включая вопрос территорий».

Рябков традиционно повторил кремлевские нарративы о «первопричинах» войны РФ против Украины. А также упоминал о «денацификации киевского режима» и необходимости «признания новых реалий», имея в виду оккупацию украинских территорий.

«Темы те же, о которых мы неоднократно говорили: как нам обеспечить надежное, устойчивое урегулирование ситуации, прежде всего обращаясь к первоисточникам этого конфликта, решая вопросы, связанные с денацификацией киевского режима, обеспечивая признание тех реалий, которые в последнее время сложились на земле, включая вхождение новых территорий в состав Российской Федерации», — заявил Рябков.

Напомним, Кремль сделал заявление по переговорам в Стамбуле.