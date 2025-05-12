Китай высказался относительно идеи 30-дневного перемирия между Россией и Украиной

Китай поддерживает все идеи, которые направлены на остановку войны России в Украине. Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь.

На пресс-конференции спросили у спикера МИД, как Китай относится к тому, что некоторые европейские страны обратились к России с требованием согласиться на 30-дневное прекращение огня, а также к призыву президента США к крупным государствам активнее участвовать в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

«Мы поддерживаем все усилия, направленные на мир, и надеемся, что вовлеченные стороны будут продолжать достигать справедливого, прочного, обязательного и взаимоприемлемого мирного соглашения путем диалога и переговоров, в конце концов, достигая политического урегулирования кризиса в Украине», — заявил Линь Цзянь.

Он отметил, что Китай всегда считал, что диалог и переговоры — это единственные жизнеспособные пути решения войны в Украине.

«Китай готов, исходя из готовности вовлеченных сторон, конструктивно сотрудничать с международным сообществом, чтобы окончательно решить кризис и достичь прочного мира», — сказал представитель МИД Китая.

Напомним, Трамп впервые сделал заявление после отказа Путина начать перемирие с 12 мая.