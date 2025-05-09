Разведка Британии объяснила цель ядерных угроз Путина

Недавние угрозы российского диктатора Владимира Путина о применении ядерного оружия в войне против Украины являются частью давней стратегии запугивания. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в соцсети X.

Британская разведка проанализировала заявление Путина 4 мая о том, что России за время полномасштабной войны против Украины «не было необходимости» применять ядерное оружие, и что он «надеется, что это не потребуется».

Аналитики считают, что это продолжает серию ядерных угроз российского руководства, особенно усилившихся с началом полномасштабной войны против Украины.

Они также подчеркнули, что Россия все больше теперь регулярно описывает войну не как «СВО» против Украины, а как «глобальное противостояние с Западом», что служит обоснованием затяжного конфликта.

«Эта риторика со значительной вероятностью имеет целью оправдать продолжительность конфликта и постоянно растущие российские потери (вероятно, более 950 тысяч, из которых 200-250 тысяч российских военных — убитыми). Также она, скорее всего, имеет целью настроить российское население на более длительный конфликт и связанное с этим снижение уровня жизни в стране», — отметили в британской разведке.

Напомним, Запад перестал бояться ядерных угроз РФ.