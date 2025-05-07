Синоптики информировали, чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в среду, 7 мая, по стране ожидаются кратковременные дожди, на юге и юго-востоке днем местами грозы. Лишь ночью в Приазовье и Крыму, а днем в большинстве западных и северных областей будет без осадков. Ветер северо-восточный (в южной и восточной частях юго-западный), 5-10 м/с.

Ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 4-9 тепла, днем плюс 13-18. На остальной территории Украины ночью 8-13 тепла, днем плюс 17-22, на юго-востоке до 25 тепла.

В Киеве завтра ночью пройдет кратковременный дождь, днем будет без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью 7-9 тепла, днем плюс 15-17.

Также информируется, что ночью в четверг, 8 мая, на юге и востоке страны, а днем в Карпатах пройдут кратковременный дождь, на остальной территории нашей страны должно быть сухо. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Ночью в западных (кроме Закарпатской) и северных областях 1-6 тепла, на поверхности почвы заморозки от минус 3 до 0, днем 11-16 тепла. На остальной территории ночью плюс 8-13, днем 15-20 тепла.

В украинской столице послезавтра должно быть сухо. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Ночью 4-6 тепла, днем плюс 13-15.

Ранее из-за непогоды в двух областях Украины возникли проблемы с электричеством.