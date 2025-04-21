В Кремле ответили на заявление Трампа о мирном соглашении с Украиной на этой неделе

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность мирного соглашения с Украиной, высказанную президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Россия остается открытой к поиску мирного урегулирования. Об этом сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил надежду, что Россия и Украина смогут достичь соглашения о прекращении огня уже в ближайшие дни.

В ответ на эти слова представитель российского диктатора РФ Песков подтвердил, что Москва якобы «остается открытой к поиску мирного урегулирования» и продолжает вести соответствующие контакты с американской стороной.

«Я не хотел бы сейчас давать какие-то комментарии, тем более относительно временных рамок. Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поиску мирного урегулирования. Продолжают работу и с американской стороной. И, конечно, мы надеемся, что эта работа даст свои результаты», — заявил Песков.

Напомним, Трамп надеется, что Украина и Россия заключат перемирие уже на этой неделе.