В Киеве потушили гигантский пожар

В Оболонском районе Киева произошел гигантский пожар. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается следующее: «Загорелись складские помещения на площади полоторы тысячи квадратных метров. Из-за значительного расстояния до пожарных гидрантов спасатели привлекали дополнительные силы и средства для перекачки воды к месту происшествия, что затрудняло тушение».

Добавляется, что, к счастью, жертв или пострадавших нет.

На месте инцидента работали 77 спасателей и 20 единиц техники.

Указывается, что причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Ранее мы писали, что в Украине резко выросло число пожаров.