Синоптики предупредили, что в выходные украинцев ждет мокрая непогода

Какой будет погода в Украине в грядущие выходные? Ответ дали синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии предупреждают, что в субботу, 7 декабря, в нашей стране ожидается дождь и мокрый снег. Лишь на юго-востоке, а ночью и в большинстве западных областей будет без существенных осадков. В северных, центральных и Харьковской областях местами гололедица, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В течение суток будет от 2 мороза до 3 тепла. На юге ночью от 0 до плюс 5, днем ​​4-9 тепла, в Одесской области и в Крыму до плюс 13.

В Киеве завтра пройдут мокрый снег и дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью около 0, днем ​​1-3 тепла.

Также информируется, что в воскресенье, 8 декабря, в Украине временами возможны осадки, преимущественно в виде дождя на большей части территории Левобережья. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью и днем прогнозируется от ​​0 до плюс 5. На юге днем ​​6-11 тепла, в Крыму плюс 11-16.

В украинской столице послезавтра ожидаются временами осадки преимущественно в виде дождя, ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью и днем ​​1-3 тепла.

Ранее синоптики весьма огорчили жителей Украины своим прогнозом на ближайшие дни.