Синоптик спрогнозировала в Украине внезапное потепление

Синоптик Наталья Диденко рассказала, как изменится погода в Украине. Небесная канцелярия готов сюрприз.

По ее словам, в пятницу, 29 ноября, в нашей стране потеплеет, но дождь и мокрый снег все же возможны в нескольких областях.

Говорится, что на юге будет 6-11 тепла, а в западных регионах плюс 4-7.

Уточняется, что на остальной территории Украины в течение дня будет 1-5 тепла, а в ночные часы возможны небольшие минусы.

Добавляется, что из-за циклона над Грецией и его атмосферных фронтов забросит осадков и Украине.

Информируется: «В пятницу ожидаются дождь и мокрый снег в западных областях, на севере Украины, в Винницкой, Черкасской и Одесской областях».

Отмечается, что на остальной территории нашей страны будет без осадков, а в Донецкой и Луганской областях даже возможны солнечные прояснения.

При этом в Киеве ожидается мокрый снег и дождь. В течение дня юго-восточный ветер хоть и не будет штормовым, но порывистым, некомфортным. Температура воздуха ночью около 0, днем плюс 1-3.

Резюмируется: «В субботу-воскресенье погоду всей Украины будет определять антициклон, а, следовательно, будет везде без осадков и сравнительно тепло».

Ранее синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев в последние дни осени.