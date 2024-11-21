Разведка рассказала, что войска КНДР делают в РФ

Военные КНДР, которые были отправлены в Россию, входят в состав российских воздушно-десантных и морских подразделений, где проходят тренировки. Часть из них уже участвуют в боевых действиях. Об этом сообщило южнокорейское издание Dong-A Ilbo со ссылкой на Национальную разведку страны (NIS).

Отмечается, что Северная Корея поставляла в Россию дополнительное вооружение, в частности, самоходные артиллерийские установки калибра 170 мм и реактивные системы залпового огня калибра 240 мм.

NIS подтвердила, что в конце октября северокорейские войска были переброшены в Курскую область — зону активных боевых действий.

Также NIS предполагает, что среди северокорейских военных есть потери.

«Поскольку северокорейские войска принимают участие в боях на передовой, мы считаем, что среди них уже есть погибшие. Однако конкретную информацию пока уточняем», — сообщила разведка.

Относительно сообщений в СМИ о северокорейских пленных, в разведке заявили: «Есть много противоречивой информации, поэтому мы продолжаем уточнять эти данные».

Напомним, КНДР может отправить в Россию до ста тысяч солдат.