Маск прокомментировал свою новую работу у Трампа

Миллиардер Илон Маск получит должность в команде нового президента США Дональда Трампа. Бизнесмен войдет в руководство нового департамента по достижению госэффективности DOGE.

Вместе с ним там будет трудиться Вивек Рамасвами.

Толстосум уже прокомментировал эту новость: «Все действия департамента государственной эффективности будут публиковаться в интернете для максимальной прозрачности. В любое время, когда общественность думает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать!».

По его словам, данный департамент также будет вести таблицу лидеров по самым безумно глупым тратам средств американских налогоплательщиков.

Также он назвал работу нового ведомства угрозой для бюрократии.

Ранее было подсчитано, сколько денег потратил Маск на выборы Трампа.