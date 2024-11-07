Премьер Польши наехал на Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск наехал на республиканца Дональда Трампа, который выиграл выборы президента США. Назвал его пророссийским.

Политик отметил: «Подходы к Владимиру Путину, к России, к ситуации в Украине – одни у президента Дональда Трампа, другие у президента Джо Байдена. Это достаточно очевидно».

Глава правительства добавил: «Я не открою Америки, говоря, что президент Дональд Трамп кажется более пророссийским, нежели президент Джо Байден. И это, быть может, будет иметь серьезные последствия».

Кроме этого, по его словам, новый лидер американского государства «способен удивлять решениями и маневрами».

Ранее СМИ раскрыли детали «плана» Трампа по Украине.