Лукашенко хочет выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал исход выборов президента США. Политик сделал ряд громких заявлений.

Так, он прокомментировал желание победившего в гонке республиканца Дональда Трампа завершить войну в Украине: «Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию».

Белорусский лидер добавил: «Как бы я к нему ни относился, он молодец. Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа».

Высказался Александр Лукашенко и о проигравшей Камале Харрис: «Она героическая женщина, ей не надо плакать. Америка не созрела еще избрать женщину. Она носом в нос шла с этим бульдозером. Плакать ей ни в коем случае нельзя».

Ранее СМИ раскрыли детали «плана» Трампа по Украине.