FТ подсчитала, сколько потратили Харрис и Трамп на предвыборные гонки

Кандидаты в президенты США республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис собрали на свои предвыборные кампании 4,2 млрд долларов, а потратили 3,5 млрд. Больше всего средств пошло на медиа и рекламу. Об этом говорится в анализе Financial Times.

«Президентская кампания 2024 года стала самой дорогой за все выборы в истории США», — отмечает издание.

Окончательная отчетность партий в середине октября показала, что демократы привлекли больше средств — более 2,3 млрд долларов. Они потратили 1,9 млрд. долларов. Республиканцы привлекли чуть более 1,8 млрд долларов и потратили 1,6 млрд долларов.

Основная часть денег по обе стороны пошла на медиа и рекламу. А большинство денег на эту сферу было потрачено на семь «шатких» штатов, которые в некоторой степени будут определять итоги выборов.

Издание добавляет, что Трамп кроме того, платил большие суммы на судебные дела против себя, причем более 100 миллионов долларов — или 14% от всех расходов — пошли на его судебные издержки.

Напомним, Трамп прокомментировал свою ошеломляющую победу в выборах президента США.