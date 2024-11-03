Как Артур Палатный и Кличко делают деньги на мертвых киевлянах, - расследование

В сети обнародован фильм о борьбе за похоронный бизнес в Киеве. Авторы материала утверждают, что этот рынок в Киеве захватили структуры, подконтрольные руководству столицы.

Они настаивают, что в течение длительного времени руководящие лица и структуры скрывают информацию по этой теме. При этом авторы сюжета связывают передел рынка похоронных услуг с мэром Киева Виталием Кличко и его ближайшим соратником, одним из руководителей партии «Удар» Артуром Палатным.

Ситуацию в видео комментирует руководительница и владелица компании «Петр Великий» Алла Ландарь. Это предприятие оказывает ритуальные услуги в столице с 1994 года. Ландарь заявляет о рейдерстве.

На скандальные обвинения ни Артур Палатный, ни Кличко еще не отреагировали.

Авторы фильма обращаются в НАБУ, ДБР, Генеральную прокуратуру Украины, Нацполицию и СБУ с требованием отреагировать на факты, изложенные в сюжете.