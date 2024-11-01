В Украине продолжается война. Ее жертвами, увы, становятся дети.

Офис генерального прокурора приводит страшные цифры на пятницу, 1 ноября.

В результате боевых действий погибли уже 585 несовершеннолетних.

Также 1 664 ребенка получили различные ранения.

Отметим, что это, к сожалению, не окончательные данные.

Добавляется, что больше детей пострадало в следующих областях: Донецкой (597), Харьковской (459), Херсонской (184), Днепропетровской (184), Киевской (133), Запорожской (145) и Николаевской (117).

Украинцам поведали, что накануне, 29 октября, в результате обстрела села Станислав Херсонского района Херсонской области пострадали мальчики в возрасте 8 и 14 лет.

В тот же день в результате обстрела пгт Алексеево-Дружковка Донецкой области травмированы 16-летняя девочка и мальчик в возрасте 1,6 лет.

Кроме этого, 30 октября в результате обстрела с. Безруки Дергачевского района Харьковской области была травмирована 10-летняя девочка.

Также в результате обстрела Днепра пострадал 14-летний мальчик.

В тот же день в результате обстрела Харькова погибли 12-летний и 15-летний мальчики, 11-летний мальчик травмирован.

Ранее Джонсон сделал неожиданное заявление по поводу войны в Украине.