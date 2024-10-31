Telegram запустил еще одну интересную функцию

В мессенджере Telegram появилась новая функция. О ней поведали разработчики.

Сказано: «В сегодняшнем обновлении – ускоренная загрузка, улучшенное качество и обновленное управление скоростью при просмотре видео, время последнего изменения сообщений, прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям, увеличенные лимиты для мини-приложений, новые возможности монетизации для разработчиков и многое другое».

Кроме этого информируется, что при просмотре видео, опубликованных в крупных каналах после этого обновления, приложение автоматически выбирает оптимальное качество в зависимости от скорости интернет-соединения.

Поясняется, что это позволяет экономить трафик и загружать видеозаписи быстрее. Пользователи также могут вручную выбрать нужное качество - низкое, среднее или высокое.

Сообщается, что теперь в меню сообщения отображается время, когда оно было отредактировано – если сообщение редактировали более одного раза, будет показано время последнего изменения.

Резюмируется, что при помощи ботов и мини-приложений появились новые возможности монетизации, разработчики теперь могут получать часть дохода от официальной рекламы, что даст сервисам на платформе еще один способ поддерживать свое развитие.

Ранее в Telegram произошло важное обновление.