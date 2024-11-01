Трамп таки обходит Харрис

Британское издание Daily Mail совместно с компанией J.L. Partners опубликовали последнюю социологию перед выборами президента США, которые состоятся 5 ноября. Определен фаворит.
Так, опрос показал, что республиканца Дональда Трампа готовы поддержать 49% вероятных избирателей.
У демократки Камалы Харрис 46% поддержки.
Добавляется, что за независимых кандидатов готов проголосовать в целом 1% американцев.
Данный опрос проводился 26-29 октября среди 1 000 вероятных избирателей. Погрешность составляет 3,1%.
Ранее Трамп назвал Харрис фашисткой.