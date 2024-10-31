Еврокомиссия признала, что Украина выполнила все требования с 2022 года

Украина «выполнила все шаги», определенные в заключении Европейской комиссии от 2022 года о предоставлении статуса кандидата. Среди прочего, в документе положительно отмечены усилия Украины по поводу прав нацменьшинств — несмотря на то, что Венгрия считает прогресс «недостаточным». Об этом свидетельствует проект отчета ЕК по Украине в рамках так называемого «пакета расширения», выдержки из которого оказались в распоряжении журналистов.

ЕК положительно оценивает изменения в законодательство по меньшинствам, одобренные в декабре 2023 года, при этом Брюссель пошел даже на то, чтобы подтвердить поддержку украинского закона даже без его анализа Венецианской комиссией. ЕК считает, что «Украина выполнила необходимые мероприятия».

Еврокомиссия несколько раз отметила, что «ограничения основных прав, связанных с военным положением, остаются в целом пропорциональными».

Издание Радио Свобода, которое ознакомилось с содержанием документа и обнародовало несколько цитат, в частности, о том, что Украина «продолжала поощрять добропорядочность и заслуги в судебной системе» и «укреплять антикоррупционную институционную базу и наращивать результаты правоприменения в делах о коррупции на высоком уровне».

Согласно отчету, несмотря на прогресс в фундаментальных реформах, «нужны дальнейшие усилия».

В ЕК также призывают Украину работать над дальнейшим применением обновленного законодательства о правах нацменьшинств в тесной кооперации с ними, а также подчеркивается необходимость совершенствовать реформы в области государственного управления и децентрализации.

Еврокомиссия отмечает ратификацию Украиной Римского устава, подчеркивает необходимость привести в соответствие национальное законодательство, а также отмечает, что скрининг украинского законодательства на соответствие европейскому «продвигается без изъянов».

ЕК ожидает открытия переговоров по кластерам — переговорным разделам — начиная с основ, самое скорое в 2025 году.

Напомним, ЕС поможет Украине отремонтировать поврежденные объекты генерации.