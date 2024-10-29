Миллиардер Илон Маск спрогнозировал исход президентских выборов в США. Сделал он это в своей социальной сети Х.

Бизнесмен уверен, что республиканец Дональд Трамп уверенно победит демократку Камалу Харрис.

Толстосум сравнил результаты досрочного голосования в штате Пенсильвания на выборах 2024-го года и на выборах 2020-го года.

Также он опубликовал таблицу, которая показывает число голосов, отданных за кандидатов.

Предприниматель написал: «Досрочное голосование в Пенсильвании теперь показывает, что республиканцы набирают на 435 тысяч больше голосов, чем демократы по сравнению с той же датой в 2020-м году. Перевес Джо Байдена тогда составил всего 80 тысяч. На пути к сокрушительной победе».

Ранее мы писали, что Трамп готов помиловать сына Байдена.