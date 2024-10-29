Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Маск спрогнозировал исход президентских выборов в США

Маск спрогнозировал исход президентских выборов в США

Александр Панько
29.10.24 14:27
174
Маск спрогнозировал исход президентских выборов в США

Миллиардер Илон Маск спрогнозировал исход президентских выборов в США. Сделал он это в своей социальной сети Х.

Бизнесмен уверен, что республиканец Дональд Трамп уверенно победит демократку Камалу Харрис.

Толстосум сравнил результаты досрочного голосования в штате Пенсильвания на выборах 2024-го года и на выборах 2020-го года.

Также он опубликовал таблицу, которая показывает число голосов, отданных за кандидатов.

Предприниматель написал: «Досрочное голосование в Пенсильвании теперь показывает, что республиканцы набирают на 435 тысяч больше голосов, чем демократы по сравнению с той же датой в 2020-м году. Перевес Джо Байдена тогда составил всего 80 тысяч. На пути к сокрушительной победе».

Выборы в США

Ранее мы писали, что Трамп готов помиловать сына Байдена.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, выборы президента США, Илон Маск, Камала Харрис

Комментарии

Статьи

27.10.24 22:55

ТОП коррупционеров Украины 2024 года /обновлено/

Автор: Александр Панько

Дайджест

Владислав Мирошниченко: история криптомошенника, который обворовывает украинское государство
05.10.24 21:34

Владислав Мирошниченко: история криптомошенника, который обворовывает украинское государство

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.10.24 16:51

Российские телекомпании требуют от Google 2 ундециллиона рублей

29.10.24 16:34

Найдены ну очень необычные обезьяны

29.10.24 15:43

Американцы рассказали о еще одной пользе видеоигр

29.10.24 15:34

Стало известно, когда в «Резерв+» можно будет оформить отсрочку от мобилизации

29.10.24 15:25

Мантия Земли… раскололась надвое

29.10.24 14:38

Ученые говорят, что 16 тысяч видов деревьев могут исчезнуть

29.10.24 14:34

В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации

29.10.24 13:56

В Аргентине обрушился гигантский отель

29.10.24 13:50

В Осло трамвай врезался в магазин

29.10.24 15:34

Стало известно, когда в «Резерв+» можно будет оформить отсрочку от мобилизации

29.10.24 14:34

В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации

29.10.24 13:20

Стало известно, когда в киевских домах включат отопление

29.10.24 12:42

Умер нардеп от партии «Голос» Олег Макаров

29.10.24 09:24

СМИ описали план Трампа по Украине

29.10.24 08:36

Определен обладатель Золотого мяча-2024

28.10.24 15:53

Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение до февраля

28.10.24 13:33

Зеленский назвал место возможных переговоров с РФ

28.10.24 12:12

Скончался основатель KADORR Group Аднан Киван

28.10.24 09:12

В ОП назвали условие для начала переговоров с Россией

24.10.24 11:12

PornHub купил ортодоксальный еврей: часть доходов от порно он пожертвует армии ЦАХАЛ

23.10.24 15:48

Война в Украине: Си Цзиньпин назвал три принципа, которых следует придерживаться

24.10.24 10:52

Пентагон оценил вероятность переговоров между Украиной и Россией

24.10.24 11:24

Война в Украине может перерасти в Третью Мировую войну, — The Telegraph

25.10.24 13:50

НАТО, КНДР и компромиссы: Путин сделал ряд резонансных заявлений по Украине

23.10.24 13:14

Из-за войны в Украине в Европу может вернуться страшная зараза

24.10.24 15:30

Раскрыта тайна молодости иммунной системы

25.10.24 13:49

Путин рассказал о «секретном предложении» от Украины

25.10.24 16:32

Моди пообещал помочь восстановить мир в Украине

25.10.24 14:06

В Украине завершается сбор урожая: ключевые показатели

Фото и Видео
В Аргентине обрушился гигантский отель
В Аргентине обрушился гигантский отель
В Аргентине обрушился гигантский отель
В Аргентине обрушился гигантский отель
В Осло трамвай врезался в магазин
В Осло трамвай врезался в магазин
Появилось видео, как Харрис едва не лишилась руки на заводе
Появилось видео, как Харрис едва не лишилась руки на заводе
Во Львове пьяный водитель угрожал патрульным гранатой
Во Львове пьяный водитель угрожал патрульным гранатой
Коринна Копф заработала на эротических фото... 67 миллионов
Коринна Копф заработала на эротических фото... 67 миллионов
Тайсон Фьюри рассказал, готов ли к реваншу с Александром Усиком
Тайсон Фьюри рассказал, готов ли к реваншу с Александром Усиком
Зеленский рассказал, когда можно будет увидеть Россию на саммите мира
Зеленский рассказал, когда можно будет увидеть Россию на саммите мира
КНДР готовит две бригады по 6 тысяч человек. Знаем, как ответить на вызов, — Зеленский
КНДР готовит две бригады по 6 тысяч человек. Знаем, как ответить на вызов, — Зеленский
В США вертолет врезался в радиовышку – погибли люди
В США вертолет врезался в радиовышку – погибли люди
Замри (2024): трейлер и дата выхода нового ужастика
Замри (2024): трейлер и дата выхода нового ужастика
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.