Свежая социология: показатели Трампа и Харрис сравнялись

В США продолжается ожесточенная борьба за пост главы государства. Свежую социологию публикует издание The New York Times.

Опрос был проведен совместно с исследовательским институтом Siena College.

Показатели республиканца Дональда Трампа и демократки Камалы Харрис сравнялись – их поддерживают по 48% опрошенных.

При этом указывается, что 52% американцев больше доверяют экс-президенту при решений вопросов экономики страны и иммиграции, а действующему вице-президенту в этих вопросах доверяют лишь 45% и 43%.

Добавляется, что в вопросах абортов и демократии, 55% и 51% опрошенных считают, что Камала Харрис справится лучше с ними лучше, чем Дональд Трамп.

В то же время, наблюдается пессимистический взгляд опрошенных американцев, по поводу дел в стране: всего 28% граждан считают, что США движутся в правильном направлении в политике.

Данный опрос проводился 20-23 октября, в нем участвовали 2 516 людей, с которыми общались по телефону. Погрешность результатов составляет 2,2%.

Ранее Трамп в очередной раз публично унизил Байдена.