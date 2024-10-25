В выходные украинцев ждет весьма интересная погода

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

По всей стране должно быть сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в субботу, 26 октября, ночью и утром в большинстве районов Правобережья и местами на северо-востоке туман.

Ночью плюс 3-8, в западных, Житомирской, Винницкой и восточных областях от 2 мороза до 3 тепла. Днем плюс 9-14, на Прикарпатье и Закарпатье до 18 тепла.

В Киеве завтра ночью плюс 5-7, днем ​​11-13 тепла.

Отмечается также, что в воскресенье, 27 октября, ночью будет 3-8 тепла, на востоке от 2 мороза до 3 тепла. Днем плюс 10-15, в западных и юго-западных областях 14-19 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью плюс 6-8, днем ​​13-15 тепла.

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