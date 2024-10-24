Уоррен Баффетт: миллиардер отказался поддерживать Трампа или Харрис

94-летний американский бизнесмен Уоррен Баффетт, чье состояние превышает сто миллиардов долларов, высказался по поводу выборов президента США. Он не будет поддерживать ни Дональда Трампа, ни Камалу Харрис.

Примечательно, что ранее толстосум поддерживал демократов Барака Обаму и Хиллари Клинтон.

Теперь же он выпустил официальное обращение от имени своей компании Berkshire Hathaway, в котором подчеркнул, что «не поддерживает и не будет поддерживать инвестиционные продукты или политических кандидатов».

Ранее свежий опрос показал преимущество Трампа над Харрис.