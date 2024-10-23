Трамп уличил британцев в поддержке Харрис

Кандидат в президенты США от республиканцев наехал на Лейбористскую партию Великобритании. Считает, что те поддерживают его конкурентку демократку Камалу Харрис.

Подробности рассказал адвокат кампании Гэри Лавковски.

Предвыборный штаб политика уже направил жалобу против правящей британской партии после того, как та сообщила о желании отправить около сотни своих сотрудников для помощи вице-президенту США в предвыборной гонке.

Сообщается: «Дональд Трамп подал юридическую жалобу на правящую Лейбористскую партию Великобритании после того, как её активисты отправились в США, чтобы поддержать его соперницу Камалу Харрис».

В то же время, Лейбористская партия настаивает на том, что ее усилия соответствуют строгим правилам выборов США, согласно которым иностранные волонтёры не могут тратить более одной тысячи долларов на помощь кандидатам.

Однако штаб Дональда Трампа поставил под сомнение эту сумму, а намерения Великобритании помочь Камале Харрис называют вмешательством в выборы.

Кроме этого республиканцы потребовали от Федеральной избирательной комиссии начать расследование.

Ранее Трампа обвинили в симпатиях к Гитлеру.