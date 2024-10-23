Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию в Украине

Российский диктатор Владимир Путин на саммите БРИКС в России обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином ситуацию в Украине и дальнейшие контакты для продолжения диалога. Об этом сообщают РосСМИ. Отмечается, что встреча длилась около часа.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Путин и Си долго обсуждали ситуацию в Украине, двусторонние отношения, в целом международную ситуацию, повестку дня БРИКС, а также «наметили основные параметры дальнейших контактов для продолжения диалога».

Путин в ходе переговоров с Си сказал, что Москва планирует и дальше наращивать координацию с Пекином на «всех международных площадках».

Напомним, Кремль отсрочил приказ вытеснить ВСУ из Курской области.