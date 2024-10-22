Ученые объяснили, почему маленькие дети такие любопытные

Эксперты из университета Огайо в США рассказали, почему маленькие дети такие любопытные. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была найдена причина, почему малыши дошкольного возраста продолжают искать информацию об интересующих их вещах, даже если эти данные никак им не помогают.

До этого уже было выявлено у детей в возрасте четырех-шести лет широкое распределение внимания, выяснив, что дошкольники не способны игнорировать нерелевантную информацию, но причины, по которым несовершеннолетние распределяют свое внимание таким образом, оставались неясными.

Во время нового опыта исследователи дали задание группе из детей и взрослых идентифицировать двух вымышленных существ, названных Хиби и Гора.

Поясняется, что каждое создание имело уникальную раскраску и формы различных частей тела, включая голову, клюв, рога, крылья, ноги и хвост.

Информируется, что для шести частей тела комбинация цвета и формы предсказывала идентичность существа с точностью 67%, но однако одна часть тела всегда на 100% совпадала только с одним типом существа, чему и дети, и взрослые быстро научились на ранних этапах.

В эксперименте требовалось, чтобы и дети, и взрослые выбирали каждую часть по отдельности, чтобы определить, с каким существом они имеют дело.

Добровольцы получили более высокие баллы за быстрое определение существа, показав как можно меньше частей тела.

В итоге удалось выяснить, что дети продолжали открывать части Хиби или Горы уже даже будучи уверенными, кто именно оказался перед ними.

Сказано, что взрослые действовали более эффективно, давая ответ сразу после того, как находили подтверждение типа существа.

Резюмируется, такое поведение детей можно объяснить как любопытством, так и тем, что в возрасте четырех-шести лет у человека еще не полностью развита рабочая память, в которой хранится информация о текущих действиях.

Ранее стало известно, почему люди бывают любопытными.