Президент Бразилии едва не погиб в собственном доме

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил тяжелую травму. О ней поведала медик Роберта Калила Филью, которую цитирует G1.
Врач рассказала: «Травма была не шуточной, она была значительной в затылочной области. Ему пришлось накладывать швы. Кроме этого произошло небольшое кровоизлияние в лобно-височной области мозга».
При этом добавляется, что 78-летний политик чувствует себя хорошо и может нормально работать, однако на текущей неделе ему предстоят обследования, так как подобное кровотечение может усилиться в последующие после травмы дни.
По причине травмы лидер Бразилии отказался от визита в российскую Казань на саммит БРИ.
Известно, что Луис Инасиу Лула да Силва получил травму в собственном доме.
Другие подробности не разглашаются.
Ранее президент Бразилии пригласил Путина в гости.