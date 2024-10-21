Президент Бразилии едва не погиб в собственном доме

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил тяжелую травму. О ней поведала медик Роберта Калила Филью, которую цитирует G1.

Врач рассказала: «Травма была не шуточной, она была значительной в затылочной области. Ему пришлось накладывать швы. Кроме этого произошло небольшое кровоизлияние в лобно-височной области мозга».

При этом добавляется, что 78-летний политик чувствует себя хорошо и может нормально работать, однако на текущей неделе ему предстоят обследования, так как подобное кровотечение может усилиться в последующие после травмы дни.

По причине травмы лидер Бразилии отказался от визита в российскую Казань на саммит БРИ.

Известно, что Луис Инасиу Лула да Силва получил травму в собственном доме.

Другие подробности не разглашаются.

Ранее президент Бразилии пригласил Путина в гости.