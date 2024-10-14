Маск и Дуров таки подружились

Американский бизнесмен Илон Маск и владелец Telegram Павел Дуров подружились. Пока что только в социальной сети Х.

Предприниматели подписались друг на друга, что следует из данных их учетных записей.

Сообщения пользователей социальной сети, обративших на это внимание, начали появляться в последние сутки, однако точное время взаимной подписки аккаунтов неизвестно.

Примечательно, что аккаунт Илона Маска является единственной подпиской Павла Дурова, в то время как американский миллиардер подписан сразу на 784 аккаунта.

Ранее Дуров признался, что таки сливает данные пользователей Telegram властям.