В России заблокировали работу популярного мессенджера

В России заблокирована работа мессенджера Discord. Об этом говорится в заявлении Роскомнадзора, обнародованном во вторник, 8 октября.

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков в связи с размещением противоправной информации», — говорится в сообщении.

Ранее во вторник в России начались резкие проблемы с доступом к Discord. А до этого Роскомнадзор потребовал от мессенджера удалить 947 материалов, которые ведомство считает «противоправными».

Напомним, Кремль закрывает россиянам доступ к YouTube.