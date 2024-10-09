В ОП сделали заявление о втором Саммите мира

Дата второго Глобального саммита мира будет известна после завершения тематических конференций. Они состоятся до конца октября. Об этом говорится на Telegram советнице главы Офиса президента Украины Дарии Заривны.

Отметим, сегодня СМИ сообщали, что, по словам Заривны, второй саммит мира, который ожидался в ноябре 2024 года, не состоится. Советник главы ОП разъяснила эту информацию.

«В течение октября состоится ряд тематических конференций по пунктам формулы мира. Последняя такая конференция пройдет 30-31 октября», — сообщила Заривна.

По ее словам, вопрос даты проведения второго Саммита мира будет решаться после завершения тематических конференций.

Напомним, Зеленский пообещал раскрыть украинцам план победы.