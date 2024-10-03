Врач признал вину в смерти Мэттью Перри. Ему грозит до 10 лет

Врач Марк Чавес, которого обвиняют в смерти актера Мэттью Перри из-за передозировки кетамином, признал себя виновным. Об этом сообщает NBC News.

Согласно соглашению с федеральными прокурорами, 54-летний Чавес признался в сговоре с целью поставки опасного препарата звезде сериала Друзья. Кетамин, который в 50 раз сильнее героина, был получен врачом по фальшивому рецепту.

Чавесу может грозить до 10 лет тюрьмы, хотя сделка может уменьшить его наказание. В настоящее время он вышел под залог и ждет приговора, оглашение которого запланировано на 2 апреля 2025 года. Другие обвиняемые по делу, в том числе сосед актера Кеннет Ивамаса и друг Эрик Флеминг, также признали вину и ждут своего приговора.

Руководитель Управления по борьбе с наркотиками Энн Милграм заявила, что каждый из обвиняемых сыграл роковую роль в трагической гибели Мэттью Перри.

Напомним, Мэттью Перри предвидел свою смерть.