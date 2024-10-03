Часть Донецкой области осталась без воды

Северная часть Донецкой области из-за российских обстрелов осталась без водоснабжения на неопределенный период. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

«Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и близлежащие населенные пункты, где в общей сложности живет около 260 тысяч человек, будут иметь проблемы с поставкой воды из-за массированного вражеского обстрела», — написал он.

По словам чиновника, 28 сентября россияне критически повредили два объекта КП Вода Донбасса. Ввиду большого объема повреждений отсутствует техническая возможность возобновления работы оборудования.

«ОВА вместе с местными властями работают над налаживанием альтернативных возможностей водообеспечения. Сейчас временно поставка технической воды осуществляется с речного водозабора КП Вода Донбасса», — добавил Филашкин.

Напомним, стало известно, есть ли опасность в воде из-под крана в Киеве из-за загрязнения Десны.