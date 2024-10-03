Маск в очередной раз наехал на Харрис

Миллиардер Илон Маск продолжает жестко критиковать кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис. Толстосум вновь не скупился в выражениях.

В социальной сети Х он написал: «Я не смогу видеть и слушать Камалу Камалу и Тима Уолца в течение четырех лет. Это будет жестокое и необычное наказание!».

Также предприниматель считает, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп обязан добиться переизбрания на пост главы государства.

Ранее Маск удивился, почему никто не пытается убить Байдена и Харрис.