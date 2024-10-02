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Новости > Умеров анонсировал большую ракетную программу Украины

Умеров анонсировал большую ракетную программу Украины

Александр Панько
02.10.24 12:55
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Умеров анонсировал большую ракетную программу Украины

Украина сосредотачивается на производстве ракет и дронов. До конца текущего года или уже в следующем году будет объявлено о большой ракетной программе. Об этом сказал министр обороны Рустем Умеров на втором Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2), сообщает Укринформ.

«Мы сосредотачиваемся в последнее время на ракетной и дроновой программах. В следующем или до конца этого года вы многое услышите о большой ракетной программе. Мы уже начали работать над баллистическими ракетами», — сказал он.

По словам Умерова, в прошлом году Минобороны инвестировало до 4 млрд долларов в локальное оборонное производство и работает над заключением долгосрочных соглашений.

«Мы уже достигли 2-5-летних соглашений и надеемся заключить 10-летние соглашения. Мы ищем пути упрощения системы, пытаемся упростить процедуры. Я только что встречался с бюджетным комитетом (Верховной Рады), где я попросил их поддержки для бюджета на следующий год. Мы будем инвестировать больше в наш оборонный сектор», — заверил министр.

Умеров отметил, что долговременные инвестиции и соглашения необходимы для поддержки производства и после войны, что также будет работать на экспорт.

Агентство пишет, что нынешний Форум оборонных индустрий посетило более 280 компаний из 32 стран и организаций. В общей сложности было более 700 посетителей и было подписано семь соглашений разного типа.

Напомним, Шмыгаль заявил, что до конца года в Украине изготовят 1,5 млн дронов.

Тэги: Украина, Рустем Умеров, ракетная программа

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