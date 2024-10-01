Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в первые дни октября

Синоптики поведали о том, какой будет погода в Украине в первые дни октября. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что во вторник, 1 октября, в Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской, а также западных областях и в Крыму пройдут дожди. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, на Левобережье восточный, 7-12 м/с, в восточных, Запорожской и Одесской областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях плюс 3-8, днем 8-13 тепла. На остальной территории Украины ночью плюс 9-14, на юге до 17 тепла, днем плюс 17-22, в восточных областях до 25 тепла.

На высокогорье Карпат дождь и мокрый снег; температура ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем плюс 4-9.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 10-12, днем 18-20 тепла.

Сообщается также, что в среду, 2 октября, преимущественно будет без осадков, однако небольшие дожди пройдут местами в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областях и в Крыму. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях плюс 4-9, днем 13-18 тепла. На остальной территории нашей страны ночью плюс 7-12, днем 19-24 тепла, в северных областях плюс 16-21.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью плюс 9-11, днем 18-20 тепла.

Ранее в Киеве зафиксировали три температурных рекорда подряд.