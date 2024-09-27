В Киеве задержали банду рэкетиров

Служба безопасности Украины разоблачила и обезвредила в Киеве банду рэкетиров, возглавляемую гражданином России. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В столице задержали четырех бандитов-рецидивистов, ранее отбывавших наказание за различные преступления, включая разбой, наркоторговлю и незаконное хранение оружия.

Лидер банды — гражданин РФ, отбывший тюремный срок в украинской тюрьме. В 2017 году его приговорили к пяти годам заключения за участие в террористической группировке Восток, воевавшей против сил АТО.

После выхода на свободу злоумышленники объединились в преступную группу и продолжили уголовную деятельность.

Участники банды отслеживали успешных предпринимателей и фрилансеров, а затем требовали деньги под вымышленными предлогами. В случае неуплаты «дани» рэкетиры похищали потерпевших и жестоко пытали, используя различные пытки и угрозы убийства.

Задокументировано, как фигуранты прямо посреди улицы похитили турецкого ИТ-специалиста, который имел вид на жительство в Украине. Злоумышленники отвезли его в гараж, в котором заранее обустроили пыточную. Там рэкетиры начали требовать у иностранца 100 тысяч долларов.

Потерпевший должен был перевести всю сумму со своего криптокошелька на электронный счет лидера банды.

Сотрудники СБУ задержали четырех злоумышленников «на горячем». На месте происшествия у них изъято огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и мобильные телефоны с доказательствами преступных деяний.

Фигурантам объявлено подозрение. Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве задержали вооруженную банду торговцев кокаином.