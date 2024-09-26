ООН не может завершить войну, для этого есть формула мира, — Зеленский

Организация Объединенных Наций не может решить вопросы войны и мира. Однако для этого есть украинская формула мира. Об этом в своем выступлении заявил президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН.

«К сожалению, в ООН невозможно по-настоящему и справедливо решать вопросы войны и мира, поскольку в Совете Безопасности слишком многое зависит от права вето. Когда агрессор использует право вето, ООН бессильна остановить войну», — подчеркнул президент.

Однако он отметил, что для этого Украина разработала формулу мира.

«Но формула мира может это сделать — опять же, в ней нет права вето. Вот почему это лучшая возможность для достижения мира — все уровни, и она эффективна и всеобъемлющая», — подчеркнул он.

Напомним, что Украина положила начало собственным мирным инициативам для дипломатического урегулирования войны. Речь идет о формуле мира и саммите мира для ее реализации.

В то же время, ряд стран предложили собственные «мирные планы» по войне в Украине. Среди них Китай и Бразилия. Их предложение состоит в призыве к деэскалации ситуации и возобновлению прямого диалога, не требуя от России отступления.

Напомним, Зеленский в ООН раскритиковал Китай и Бразилию.